"الفضلي" يتفقد محطة تنقية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين

أكد حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات

تَفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، محطة تنقية مياه عرعر، ضمن زيارته التفقدية للمنطقة التي بدأت يوم أمس.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل، مستمعًا لشرح مفصل عن أعمال المحطة ومراحل التشغيل ونحوها.

والْتقى المهندس الفضلي بعدد من المواطنين والمستثمرين بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع الوزارة، مناقشًا عددًا من الموضوعات حول الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين؛ مؤكدًا أن الوزارة وفروعها حريصة كل الحرص على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات وتنسيقات وأدوار معينة مع الجهات ذات العلاقة.