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بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر

مطالبات بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.

وطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.

يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر
سبق

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.

وطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.

يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:17 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:45 AM

بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر

مطالبات بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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4,053

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.

وطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.

يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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