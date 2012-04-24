ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-24 أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها. ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 08:32 PM

سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن





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أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.