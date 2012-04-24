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سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

وزارة الخارجية سلطنة عمان

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سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات
سبق

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
08:32 PM

سلطنة عمان تُعرب عن تأييدها لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات

دعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، عن تأييد السلطنة لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العمانية إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

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