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"حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي

اعتلى صدارة الهدافين بـ29 هدفًا

تُوِّج مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله، بلقب هداف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 20 بعد تسجيله 29 هدفًا؛ ليعتلي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه (هداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز).

ونجح حمدالله في المحافظة على لقب الهداف للموسم الثاني تواليًا بعد نجاحه في تحقيق لقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، في حين كان وصيفه الفرنسي "قوميز" والكاميروني ليندر توامبا بـ21 هدفًا.

وحل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث بعدما سجل 19 هدفًا، وهو الرقم نفسه الذي سجَّله في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع.

وغاب السومة عن تحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي بعد نجاحه بتحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية، كانت في مواسم 2014-2015 الذي أنهاه بتسجيل 22 هدفًا، وموسم 2015-2016 حينما سجل 27 هدفًا، وموسم 2016-2017، وهو آخر موسم حقق فيه لقب الهداف بتسجيله 24 هدفًا.

يُذكر أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبد الله يعتبر أكثر لاعب يحقق لقب الهداف في تاريخ الدوري السعودي بواقع 6 مرات، يليه مهاجم الشباب المعتزل ناصر الشمراني الذي حقق اللقب في 5 مناسبات سابقة.

النصر عبدالرزاق حمدالله دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي
سبق

تُوِّج مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله، بلقب هداف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 20 بعد تسجيله 29 هدفًا؛ ليعتلي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه (هداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز).

ونجح حمدالله في المحافظة على لقب الهداف للموسم الثاني تواليًا بعد نجاحه في تحقيق لقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، في حين كان وصيفه الفرنسي "قوميز" والكاميروني ليندر توامبا بـ21 هدفًا.

وحل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث بعدما سجل 19 هدفًا، وهو الرقم نفسه الذي سجَّله في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع.

وغاب السومة عن تحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي بعد نجاحه بتحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية، كانت في مواسم 2014-2015 الذي أنهاه بتسجيل 22 هدفًا، وموسم 2015-2016 حينما سجل 27 هدفًا، وموسم 2016-2017، وهو آخر موسم حقق فيه لقب الهداف بتسجيله 24 هدفًا.

يُذكر أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبد الله يعتبر أكثر لاعب يحقق لقب الهداف في تاريخ الدوري السعودي بواقع 6 مرات، يليه مهاجم الشباب المعتزل ناصر الشمراني الذي حقق اللقب في 5 مناسبات سابقة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
12:06 AM

"حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي

اعتلى صدارة الهدافين بـ29 هدفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله، بلقب هداف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 20 بعد تسجيله 29 هدفًا؛ ليعتلي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه (هداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز).

ونجح حمدالله في المحافظة على لقب الهداف للموسم الثاني تواليًا بعد نجاحه في تحقيق لقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، في حين كان وصيفه الفرنسي "قوميز" والكاميروني ليندر توامبا بـ21 هدفًا.

وحل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث بعدما سجل 19 هدفًا، وهو الرقم نفسه الذي سجَّله في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع.

وغاب السومة عن تحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي بعد نجاحه بتحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية، كانت في مواسم 2014-2015 الذي أنهاه بتسجيل 22 هدفًا، وموسم 2015-2016 حينما سجل 27 هدفًا، وموسم 2016-2017، وهو آخر موسم حقق فيه لقب الهداف بتسجيله 24 هدفًا.

يُذكر أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبد الله يعتبر أكثر لاعب يحقق لقب الهداف في تاريخ الدوري السعودي بواقع 6 مرات، يليه مهاجم الشباب المعتزل ناصر الشمراني الذي حقق اللقب في 5 مناسبات سابقة.

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