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المجلس الأعلى للقضاء يلغي دوائر الفساد بالمحاكم الجزائية .. عدا الرياض

أُحيلت إليها جميع القضايا التي لم يُحكم فيها وباتت المختصة مكانياً بجميع الدعاوى

قرّر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إليها، وتكون هي المختصة مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك وفق تعميم جديد أصدره وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وتضمنت تفاصيل القرار، أن ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المرفوع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.

وشمل القرار إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور القرار إلى الرياض.

وأشاد مهتمون وقانونيون بهذا القرار معتبرينه إجراءً جديداً يسهم في تسريع محاكمات المتهمين في قضايا الفساد.

المجلس الأعلى للقضاء قضايا الفساد المالي والإداري المحاكم الجزائية المحكمة الجزائية بمدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجلس الأعلى للقضاء يلغي دوائر الفساد بالمحاكم الجزائية .. عدا الرياض
سبق

قرّر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إليها، وتكون هي المختصة مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك وفق تعميم جديد أصدره وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وتضمنت تفاصيل القرار، أن ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المرفوع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.

وشمل القرار إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور القرار إلى الرياض.

وأشاد مهتمون وقانونيون بهذا القرار معتبرينه إجراءً جديداً يسهم في تسريع محاكمات المتهمين في قضايا الفساد.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:39 PM

المجلس الأعلى للقضاء يلغي دوائر الفساد بالمحاكم الجزائية .. عدا الرياض

أُحيلت إليها جميع القضايا التي لم يُحكم فيها وباتت المختصة مكانياً بجميع الدعاوى

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,669

قرّر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إليها، وتكون هي المختصة مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك وفق تعميم جديد أصدره وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وتضمنت تفاصيل القرار، أن ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المرفوع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.

وشمل القرار إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور القرار إلى الرياض.

وأشاد مهتمون وقانونيون بهذا القرار معتبرينه إجراءً جديداً يسهم في تسريع محاكمات المتهمين في قضايا الفساد.

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