الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل الزميل محمد بن منصور طيران، مساء أمس، بعقد قران ابنته، على الشاب ياسر بن غازي الحكمي؛ وذلك بمنزل الزميل "طيران" بجدة، وسط حضور لم يتجاوز أفراد الأسرتين؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تبارك للزميل "طيران"، وتدعو للعروسين بالرفاه والبنين، والتوفيق في حياتهما المستقبلية.