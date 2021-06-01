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أمير مكة يهنئ قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنصبه الجديد

اطلع على سير العمل في جولة ميدانية داخل الحرم المكي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعين حديثاً اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.


وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته أكد اللواء البسامي حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الحج العمرة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.

وكان البسامي قد نفذ جولة ميدانية داخل الحرم المكي الشريف اطلع من خلالها على سير العمل، وذلك عقب مباشرته العمل قائداً للقوات الخاصة للحج والعمرة.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يهنئ قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنصبه الجديد
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعين حديثاً اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.


وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته أكد اللواء البسامي حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الحج العمرة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.

وكان البسامي قد نفذ جولة ميدانية داخل الحرم المكي الشريف اطلع من خلالها على سير العمل، وذلك عقب مباشرته العمل قائداً للقوات الخاصة للحج والعمرة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:51 PM

أمير مكة يهنئ قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنصبه الجديد

اطلع على سير العمل في جولة ميدانية داخل الحرم المكي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
7,479

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعين حديثاً اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.


وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته أكد اللواء البسامي حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الحج العمرة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.

وكان البسامي قد نفذ جولة ميدانية داخل الحرم المكي الشريف اطلع من خلالها على سير العمل، وذلك عقب مباشرته العمل قائداً للقوات الخاصة للحج والعمرة.

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