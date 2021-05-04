هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية.

فتش عن التكدُّس.. إغلاق سوق شهير بالطائف خالف الاحترازات "صور" فهد العتيبي سبق 2021-05-04 أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية. هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 12:13 PM

فتش عن التكدُّس.. إغلاق سوق شهير بالطائف خالف الاحترازات "صور" يقع في نطاق بلدية شمال الفرعية وحدودها الإدارية.. و"الأمانة" توضّح





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أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية.

هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.