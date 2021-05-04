النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتش عن التكدُّس.. إغلاق سوق شهير بالطائف خالف الاحترازات "صور"

يقع في نطاق بلدية شمال الفرعية وحدودها الإدارية.. و"الأمانة" توضّح

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية.

هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتش عن التكدُّس.. إغلاق سوق شهير بالطائف خالف الاحترازات "صور"
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية.

هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
12:13 PM

فتش عن التكدُّس.. إغلاق سوق شهير بالطائف خالف الاحترازات "صور"

يقع في نطاق بلدية شمال الفرعية وحدودها الإدارية.. و"الأمانة" توضّح

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,067

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بقيادة رئيسها المهندس بندر الزايدي؛ سوقاً شهيراً يقع في حدودها الإدارية.

هذا وقد جاء الإغلاق وفقاً لما أوضحته "الأمانة" على حسابها في "تويتر"؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وبسبب تكدُّس المتسوّقين داخل السوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,356
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة