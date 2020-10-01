انخفاض أسعار النفط بنحو 5% نتيجة وفرة الإمدادات وقلة الطلب

تراجع خام برنت 4.9 في المئة إلى 40.25 دولاراً

سجلت أسعار النفط، انخفاضاً اليوم بنحو خمسة في المئة، وسط وفرة الإمدادات وقلة الطلب، إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي 5.5 في المئة إلى 38 دولاراً.

كما تراجع خام برنت 4.9 في المئة إلى 40.25 دولاراً.