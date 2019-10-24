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"الرعاية الصحية المنزلية" بمستشفى صامطة تنفذ 9760 زيارة

استفاد من خدماتها 557 مريضاً ومريضة على مستوى المحافظة

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام، منذ انطلاق البرنامج، 9760 زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها 557 مريضاً ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وعددهم أكثر من 180 مريضاً ومريضة حتى نهاية العام الماضي 1440من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى.

ويتكون الفريق من طبيب وثلاثة ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية "علاجية، وقائية، توعوية، تأهيلية، اجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

الرعاية الصحية المنزلية

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"الرعاية الصحية المنزلية" بمستشفى صامطة تنفذ 9760 زيارة
سبق

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام، منذ انطلاق البرنامج، 9760 زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها 557 مريضاً ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وعددهم أكثر من 180 مريضاً ومريضة حتى نهاية العام الماضي 1440من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى.

ويتكون الفريق من طبيب وثلاثة ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية "علاجية، وقائية، توعوية، تأهيلية، اجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
02:40 PM

"الرعاية الصحية المنزلية" بمستشفى صامطة تنفذ 9760 زيارة

استفاد من خدماتها 557 مريضاً ومريضة على مستوى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام، منذ انطلاق البرنامج، 9760 زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها 557 مريضاً ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وعددهم أكثر من 180 مريضاً ومريضة حتى نهاية العام الماضي 1440من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى.

ويتكون الفريق من طبيب وثلاثة ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية "علاجية، وقائية، توعوية، تأهيلية، اجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

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