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طالب بمكة يُنقذ زميله من لدغة "أم ٤٤" .. ماذا تفعل داخل حقيبته؟

أحدهم استغاث معتقداً أنها ثعبان فتدخّل المرشد الطلابي وقتلها بالساحة

أنقذ أحد الطلاب زميلاً له من التعرُّض للدغة سامّة من حشرة "أم أربعة وأربعين" بعد أن شاهدها داخل حقيبته بمدرسة شرق مكة المكرّمة.

تفصيلاً، وفي أثناء مرور المرشد الطلابي بالقرب من أحد الفصول خلال رجوع الطلاب من الفسحة، ودخولهم إلى الفصل استغاث أحدهم به بأنه شاهد ثعباناً داخل حقيبة أحد الطلاب؛ ليبادر المرشد الطلابي على الفور ويقوم بفتح الشنطة بحذر وطمأن الطلاب بعدم وجود ما يدعو إلى الخوف.

وحمل المرشد الطلابي الحقيبة وخرج بها إلى ساحات المدرسة مستعيناً بضوء الشمس وشاهد "أم أربعة وأربعين" تختبئ في زاوية حقيبة الطالب، وبعد إفراغ الحقيبة خرجت منها الحشرة وتمكّن من قتلها وإعادة الحقيبة للطالب دون إثارة الخوف في نفسه.

بدوره؛ ثمّن قائد المدرسة دور المرشد الطلابي، وسرعة استجابته لنداء الطالب وتصرفه دون إثارة الخوف أو الفزع بين الطلاب.

يُذكر أن أم أربعة وأربعين حشرة سامّة لكن سميتها ضعيفة غير قاتلة كلسعة النحلة، لكنها مؤلمة وينتج عنها تورم في مكان اللدغ, لكنها قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن إذا كانت من النوع كبير الحجم، ويُقال إن جميع أرجلها تفرز السم عندما تستخدمها في اللدغ.

مكة المكرمة طلاب مدرسة أم أربعة وأربعين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالب بمكة يُنقذ زميله من لدغة "أم ٤٤" .. ماذا تفعل داخل حقيبته؟
سبق

أنقذ أحد الطلاب زميلاً له من التعرُّض للدغة سامّة من حشرة "أم أربعة وأربعين" بعد أن شاهدها داخل حقيبته بمدرسة شرق مكة المكرّمة.

تفصيلاً، وفي أثناء مرور المرشد الطلابي بالقرب من أحد الفصول خلال رجوع الطلاب من الفسحة، ودخولهم إلى الفصل استغاث أحدهم به بأنه شاهد ثعباناً داخل حقيبة أحد الطلاب؛ ليبادر المرشد الطلابي على الفور ويقوم بفتح الشنطة بحذر وطمأن الطلاب بعدم وجود ما يدعو إلى الخوف.

وحمل المرشد الطلابي الحقيبة وخرج بها إلى ساحات المدرسة مستعيناً بضوء الشمس وشاهد "أم أربعة وأربعين" تختبئ في زاوية حقيبة الطالب، وبعد إفراغ الحقيبة خرجت منها الحشرة وتمكّن من قتلها وإعادة الحقيبة للطالب دون إثارة الخوف في نفسه.

بدوره؛ ثمّن قائد المدرسة دور المرشد الطلابي، وسرعة استجابته لنداء الطالب وتصرفه دون إثارة الخوف أو الفزع بين الطلاب.

يُذكر أن أم أربعة وأربعين حشرة سامّة لكن سميتها ضعيفة غير قاتلة كلسعة النحلة، لكنها مؤلمة وينتج عنها تورم في مكان اللدغ, لكنها قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن إذا كانت من النوع كبير الحجم، ويُقال إن جميع أرجلها تفرز السم عندما تستخدمها في اللدغ.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:52 PM

طالب بمكة يُنقذ زميله من لدغة "أم ٤٤" .. ماذا تفعل داخل حقيبته؟

أحدهم استغاث معتقداً أنها ثعبان فتدخّل المرشد الطلابي وقتلها بالساحة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
28
21,725

أنقذ أحد الطلاب زميلاً له من التعرُّض للدغة سامّة من حشرة "أم أربعة وأربعين" بعد أن شاهدها داخل حقيبته بمدرسة شرق مكة المكرّمة.

تفصيلاً، وفي أثناء مرور المرشد الطلابي بالقرب من أحد الفصول خلال رجوع الطلاب من الفسحة، ودخولهم إلى الفصل استغاث أحدهم به بأنه شاهد ثعباناً داخل حقيبة أحد الطلاب؛ ليبادر المرشد الطلابي على الفور ويقوم بفتح الشنطة بحذر وطمأن الطلاب بعدم وجود ما يدعو إلى الخوف.

وحمل المرشد الطلابي الحقيبة وخرج بها إلى ساحات المدرسة مستعيناً بضوء الشمس وشاهد "أم أربعة وأربعين" تختبئ في زاوية حقيبة الطالب، وبعد إفراغ الحقيبة خرجت منها الحشرة وتمكّن من قتلها وإعادة الحقيبة للطالب دون إثارة الخوف في نفسه.

بدوره؛ ثمّن قائد المدرسة دور المرشد الطلابي، وسرعة استجابته لنداء الطالب وتصرفه دون إثارة الخوف أو الفزع بين الطلاب.

يُذكر أن أم أربعة وأربعين حشرة سامّة لكن سميتها ضعيفة غير قاتلة كلسعة النحلة، لكنها مؤلمة وينتج عنها تورم في مكان اللدغ, لكنها قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن إذا كانت من النوع كبير الحجم، ويُقال إن جميع أرجلها تفرز السم عندما تستخدمها في اللدغ.

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