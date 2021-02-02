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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن جاهزية بوابة "شمسي" لإطلاق منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

تعطي بيانًا تفصيليًّا عن التكاليف التقديرية للإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة المنتجة

دشنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة "شمسي" لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن بوابة "شمسي" توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددًا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيامَ بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.

كما تعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة "شمسي" بيانًا تفصيليًّا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف؛ حيث تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وقالت الهيئة: إن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها عن (2) ميغاواط، ومركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مقدم الخدمة الكهربائية؛ مشيرة إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

ولغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يحقق الأهداف التي نصت عليها التنظيمات. كما أوجبت التنظيمات على مقدم خدمة التوزيع الاحتفاظَ بسجل محدث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الإلكتروني وتقديمه لأي شخص عند الطلب.

وأوضحت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك؛ ودعت الراغبين والمهتمين إلى الاطلاع على بوابة "شمسي" وزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة من خلال الرابط (www.shamsi.gov.sa).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة، والذي شاركت فيه عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

هيئة تنظيم الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن جاهزية بوابة "شمسي" لإطلاق منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
سبق

دشنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة "شمسي" لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن بوابة "شمسي" توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددًا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيامَ بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.

كما تعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة "شمسي" بيانًا تفصيليًّا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف؛ حيث تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وقالت الهيئة: إن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها عن (2) ميغاواط، ومركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مقدم الخدمة الكهربائية؛ مشيرة إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

ولغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يحقق الأهداف التي نصت عليها التنظيمات. كما أوجبت التنظيمات على مقدم خدمة التوزيع الاحتفاظَ بسجل محدث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الإلكتروني وتقديمه لأي شخص عند الطلب.

وأوضحت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك؛ ودعت الراغبين والمهتمين إلى الاطلاع على بوابة "شمسي" وزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة من خلال الرابط (www.shamsi.gov.sa).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة، والذي شاركت فيه عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:18 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:54 PM

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن جاهزية بوابة "شمسي" لإطلاق منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

تعطي بيانًا تفصيليًّا عن التكاليف التقديرية للإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة المنتجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دشنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة "شمسي" لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن بوابة "شمسي" توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددًا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيامَ بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.

كما تعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة "شمسي" بيانًا تفصيليًّا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف؛ حيث تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وقالت الهيئة: إن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها عن (2) ميغاواط، ومركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مقدم الخدمة الكهربائية؛ مشيرة إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

ولغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يحقق الأهداف التي نصت عليها التنظيمات. كما أوجبت التنظيمات على مقدم خدمة التوزيع الاحتفاظَ بسجل محدث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الإلكتروني وتقديمه لأي شخص عند الطلب.

وأوضحت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك؛ ودعت الراغبين والمهتمين إلى الاطلاع على بوابة "شمسي" وزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة من خلال الرابط (www.shamsi.gov.sa).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة، والذي شاركت فيه عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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