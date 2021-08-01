"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 526814 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 507374 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8249 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.
"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-08-01
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 526814 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 507374 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8249 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 526814 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 507374 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8249 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.