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وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

قالت: يتم نشر الإعلانات والأخبار عبر موقعنا وقنوات التواصل الرسمية

أكّدت وزارة المالية أنه لا علاقة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللاتي يعولن أطفالاً.

وأشارت الوزارة في ردّها على تساؤل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو، موضحة: «تنفي وزارة المالية أيَّ علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به
سبق

أكّدت وزارة المالية أنه لا علاقة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللاتي يعولن أطفالاً.

وأشارت الوزارة في ردّها على تساؤل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو، موضحة: «تنفي وزارة المالية أيَّ علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:59 AM

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

قالت: يتم نشر الإعلانات والأخبار عبر موقعنا وقنوات التواصل الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,704

أكّدت وزارة المالية أنه لا علاقة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللاتي يعولن أطفالاً.

وأشارت الوزارة في ردّها على تساؤل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو، موضحة: «تنفي وزارة المالية أيَّ علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

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