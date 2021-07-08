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وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ موسى بن أحمد آل سير المباركي، شيخ قبيلة بني مبارك، وعم معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء و‏شقيق الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالله المباركي.

"سبق" تتقدم لمعالي الشيخ أحمد سير وإخوان وأخوات وأبناء وبنات الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ موسى بن أحمد آل سير المباركي، شيخ قبيلة بني مبارك، وعم معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء و‏شقيق الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالله المباركي.

"سبق" تتقدم لمعالي الشيخ أحمد سير وإخوان وأخوات وأبناء وبنات الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:00 AM

وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ موسى بن أحمد آل سير المباركي، شيخ قبيلة بني مبارك، وعم معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء و‏شقيق الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالله المباركي.

"سبق" تتقدم لمعالي الشيخ أحمد سير وإخوان وأخوات وأبناء وبنات الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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