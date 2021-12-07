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البحرين تدين استمرار الحوثي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة

أكدت وقوفها في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية

أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرة بشدة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين استمرار الحوثي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة
سبق

أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرة بشدة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
03:16 PM

البحرين تدين استمرار الحوثي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة

أكدت وقوفها في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرة بشدة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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