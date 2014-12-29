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الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان

يتصدرها أول مراحل المستشفى التخصصي وزيارة للمختبر الإقليمي وبنك الدم

بدأ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم، بجولات على عدد من المشاريع في منطقة جازان، يتم تدشينها من قِبَل أمير المنطقة بتكلفة إجماليةبلغت 154,8 مليون ريال.

وتبدأ جولة وزير الصحة في مشروع مستشفى جازان التخصصي الذي ستفتتح المرحلة الأولى منه اليوم وهي: (الطوارئ، العيادات، الأشعة، المختبر، الصيدلية)، إضافة إلى زيارته للمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان.

وتشمل جولته مشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، إضافة إلى مشروع تطوير ٣ مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي: (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

كما تشمل هذه المشاريع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

ويدشن أمير منطقة جازان ووزير الصحة، اليوم، حزمة المشاريع الصحية التطويرية ضمن الخدمات والمشاريع التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة وتُحقق طموح المستفيدين لتواكب رؤية المملكة 2030م في جعل القطاع الصحي بالمملكة في مصافّ الدول العالمية طبيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان
سبق

بدأ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم، بجولات على عدد من المشاريع في منطقة جازان، يتم تدشينها من قِبَل أمير المنطقة بتكلفة إجماليةبلغت 154,8 مليون ريال.

وتبدأ جولة وزير الصحة في مشروع مستشفى جازان التخصصي الذي ستفتتح المرحلة الأولى منه اليوم وهي: (الطوارئ، العيادات، الأشعة، المختبر، الصيدلية)، إضافة إلى زيارته للمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان.

وتشمل جولته مشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، إضافة إلى مشروع تطوير ٣ مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي: (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

كما تشمل هذه المشاريع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

ويدشن أمير منطقة جازان ووزير الصحة، اليوم، حزمة المشاريع الصحية التطويرية ضمن الخدمات والمشاريع التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة وتُحقق طموح المستفيدين لتواكب رؤية المملكة 2030م في جعل القطاع الصحي بالمملكة في مصافّ الدول العالمية طبيًّا.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
08:55 AM

الأمير والوزير "جولات وتدشين".. مشاريع صحية مليونية ترى النور بجازان

يتصدرها أول مراحل المستشفى التخصصي وزيارة للمختبر الإقليمي وبنك الدم

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فهد كاملي - جازان
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بدأ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم، بجولات على عدد من المشاريع في منطقة جازان، يتم تدشينها من قِبَل أمير المنطقة بتكلفة إجماليةبلغت 154,8 مليون ريال.

وتبدأ جولة وزير الصحة في مشروع مستشفى جازان التخصصي الذي ستفتتح المرحلة الأولى منه اليوم وهي: (الطوارئ، العيادات، الأشعة، المختبر، الصيدلية)، إضافة إلى زيارته للمختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان.

وتشمل جولته مشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، إضافة إلى مشروع تطوير ٣ مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي: (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

كما تشمل هذه المشاريع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

ويدشن أمير منطقة جازان ووزير الصحة، اليوم، حزمة المشاريع الصحية التطويرية ضمن الخدمات والمشاريع التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة وتُحقق طموح المستفيدين لتواكب رؤية المملكة 2030م في جعل القطاع الصحي بالمملكة في مصافّ الدول العالمية طبيًّا.

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