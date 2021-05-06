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أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أكد على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وتفصيلًا: ‏أكد أمير منطقة تبوك على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–.

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وتفصيلًا: ‏أكد أمير منطقة تبوك على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:35 PM

أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أكد على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وتفصيلًا: ‏أكد أمير منطقة تبوك على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–.

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