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ذكره ولي العهد.. ماذا يعني الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف ينقذ الأرض؟

مصطلح خرج من السعودية أول مرة.. واعتمدته مجموعة "العشرين"

أعلن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، وذلك خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي جرت في الرياض. فما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف يمكنه حل مشكلة التلوث وتغيُّر المناخ التي تهدد الأرض والبشر بالعصف؟

مصطلح خرج من السعودية
يُعدُّ مصطلح الاقتصاد الدائري للكربون مخرجًا ومفهومًا سعوديًّا؛ فقد أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة. ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع استراتيجيات، هي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير والإزالة.

وتتفق هذه الاستراتيجيات الأربع مع رؤية السعودية 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحوُّل اجتماعي، ونمو أكثر استدامة اقتصاديًّا بالمواءمة والعمل مع القطاعات التنموية كافة بالسعودية، مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة.. وغيرها من القطاعات.

ويشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة، وذلك على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد، ثم التخلص منها؛ إذ إن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية، تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.

كيف يحافظ على البيئة؟
يُعتبر الاقتصاد القائم على تدوير الكربون إطارًا فاعلاً لتشجيع خفض مستوى الانبعاثات على مستوى العالم، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ويتبنى هذا المفهوم أهم العناصر التي تقوم عليها نماذج الاقتصاد الدائري بغية الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، والحفاظ على المياه، وتصنيع مواد الجيل التالي التي تجعل المنتجات الاستهلاكية أكثر محافظة على البيئة.

خطوات سعودية
وبخلاف تبني السعودية مبادرات دولية، وإعلانها تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في منطقة الشرق الأوسط خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فقد أطلقت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لرسم خارطة طريق شاملة، تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. ويُعدُّ البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة، تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغيُّر المناخ، وضمان القيادة عالميًّا في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذكره ولي العهد.. ماذا يعني الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف ينقذ الأرض؟
سبق

أعلن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، وذلك خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي جرت في الرياض. فما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف يمكنه حل مشكلة التلوث وتغيُّر المناخ التي تهدد الأرض والبشر بالعصف؟

مصطلح خرج من السعودية
يُعدُّ مصطلح الاقتصاد الدائري للكربون مخرجًا ومفهومًا سعوديًّا؛ فقد أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة. ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع استراتيجيات، هي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير والإزالة.

وتتفق هذه الاستراتيجيات الأربع مع رؤية السعودية 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحوُّل اجتماعي، ونمو أكثر استدامة اقتصاديًّا بالمواءمة والعمل مع القطاعات التنموية كافة بالسعودية، مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة.. وغيرها من القطاعات.

ويشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة، وذلك على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد، ثم التخلص منها؛ إذ إن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية، تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.

كيف يحافظ على البيئة؟
يُعتبر الاقتصاد القائم على تدوير الكربون إطارًا فاعلاً لتشجيع خفض مستوى الانبعاثات على مستوى العالم، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ويتبنى هذا المفهوم أهم العناصر التي تقوم عليها نماذج الاقتصاد الدائري بغية الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، والحفاظ على المياه، وتصنيع مواد الجيل التالي التي تجعل المنتجات الاستهلاكية أكثر محافظة على البيئة.

خطوات سعودية
وبخلاف تبني السعودية مبادرات دولية، وإعلانها تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في منطقة الشرق الأوسط خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فقد أطلقت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لرسم خارطة طريق شاملة، تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. ويُعدُّ البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة، تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغيُّر المناخ، وضمان القيادة عالميًّا في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:12 AM

ذكره ولي العهد.. ماذا يعني الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف ينقذ الأرض؟

مصطلح خرج من السعودية أول مرة.. واعتمدته مجموعة "العشرين"

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ياسر نجدي - الرياض
0
1,307

أعلن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، وذلك خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي جرت في الرياض. فما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟ وكيف يمكنه حل مشكلة التلوث وتغيُّر المناخ التي تهدد الأرض والبشر بالعصف؟

مصطلح خرج من السعودية
يُعدُّ مصطلح الاقتصاد الدائري للكربون مخرجًا ومفهومًا سعوديًّا؛ فقد أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة. ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع استراتيجيات، هي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير والإزالة.

وتتفق هذه الاستراتيجيات الأربع مع رؤية السعودية 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحوُّل اجتماعي، ونمو أكثر استدامة اقتصاديًّا بالمواءمة والعمل مع القطاعات التنموية كافة بالسعودية، مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة.. وغيرها من القطاعات.

ويشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة، وذلك على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد، ثم التخلص منها؛ إذ إن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية، تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.

كيف يحافظ على البيئة؟
يُعتبر الاقتصاد القائم على تدوير الكربون إطارًا فاعلاً لتشجيع خفض مستوى الانبعاثات على مستوى العالم، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ويتبنى هذا المفهوم أهم العناصر التي تقوم عليها نماذج الاقتصاد الدائري بغية الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، والحفاظ على المياه، وتصنيع مواد الجيل التالي التي تجعل المنتجات الاستهلاكية أكثر محافظة على البيئة.

خطوات سعودية
وبخلاف تبني السعودية مبادرات دولية، وإعلانها تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في منطقة الشرق الأوسط خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فقد أطلقت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لرسم خارطة طريق شاملة، تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. ويُعدُّ البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة، تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغيُّر المناخ، وضمان القيادة عالميًّا في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.

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