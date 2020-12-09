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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

بتداولات بلغت 11.8 مليار ريال لأكثر من 360 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 48.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والعمران، وصادرات، والكثيري، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، والإنماء طوكيو م، وأبو معطي، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.51%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والتصنيع، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وصادرات، والمصافي، وكيان السعودية، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 588.44 نقطة ليقفل عند مستوى 19840.14 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 520 ألف سهم تقاسمتها 1441 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 48.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والعمران، وصادرات، والكثيري، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، والإنماء طوكيو م، وأبو معطي، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.51%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والتصنيع، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وصادرات، والمصافي، وكيان السعودية، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 588.44 نقطة ليقفل عند مستوى 19840.14 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 520 ألف سهم تقاسمتها 1441 صفقة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
04:19 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

بتداولات بلغت 11.8 مليار ريال لأكثر من 360 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 48.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والعمران، وصادرات، والكثيري، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، والإنماء طوكيو م، وأبو معطي، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.51%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والتصنيع، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وصادرات، والمصافي، وكيان السعودية، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 588.44 نقطة ليقفل عند مستوى 19840.14 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 520 ألف سهم تقاسمتها 1441 صفقة.

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