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"صب واى السعودية" تحتفل بوصول عدد فروعها إلى 200 فرع

"شامل للأطعمة المحدودة" استطاعت التغلب على أزمة الجائحة

افتتحت شركة "شامل للأطعمة المحدودة"، الوكيل الرئيس لمطاعم "صب واى" بالسعودية، بافتتاح الفرع رقم 200 في الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2020 في مدينة الملك سعود الطبية.

ومن المعروف أن مطاعم "صب واى" العالمية، هي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم، حيث يزيد عدد فروعها عن 38 ألف فرع، منتشرة في أكثر من 105 دول موجودة في ست قارات.

وقد حصلت شركة "شامل للأطعمة" على حق تمثيل علامة "صب واى" التجارية في المملكة العربية السعودية في يناير 1992.

ومنذ هذا التاريخ؛ تمكنت الشركة من تطوير نظام فعَّال لمنح امتياز مطاعم "صب واى" بالمملكة، تمكنت من خلاله من ترسيخ العلامة التجارية لشركة "صب واى" في السعودية كواحدة من أنجح العلامات الموجودة في مجال مطاعم الوجبات السريعة في المملكة.

وقد بدأت هذه المسيرة الناجحة في يناير من عام 1993 عندما قامت "شامل" بافتتاح أول فرع لـ"صب واى" بشارع العليا. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في أول سبع سنوات؛ إلا أنها تمكنت من أن تصبح من الرواد في قطاع مطاعم الوجبات السريعة، واستطاعت أن تحقق سجلات نجاح هائلة، حصلت بفضلها على العديد من الجوائز من قبل "صب واى" العالمية.

وقد تم اعتبار "صب واى السعودية" من أفضل مطاعم "صب واى" المتواجدة بأكثر من 105 دول حول العالم، كما أن شركة "شامل" تعتبر عنوانًا لأنجح نظام منح امتياز تجاري بالسعودية.

ورغم أزمة جائحة "كوفيد-19" إلا أن "صب واى السعودية" تمكنت من افتتاح 20 فرعاً جديداً قبل نهاية عام 2020.

وجاء هذا النمو والتوسع في انتشار مطاعم "صب واى السعودية" استجابةً للطلب المتزايد على الأطعمة الطازجة في السعودية من قبل كثير من الزبائن الذين يرغبون في إتاحة الفرصة لهم بصنع شطائرهم طبقاً لرغباتهم، وما يفضلونه من مكونات وإضافات، وبالتحكم أيضاً بالسعرات الحرارية من خلال اختيار المكونات قليلة السعرات الحرارية، وكذلك اختيار النوع المفضل لهم من الخبز الطازج الذي يتم خبزه على مدار اليوم في مطاعم "صب واى".

وقال محسن موسى أديب، الرئيس التنفيذي لشركة "شامل للأطعمة المحدودة": "كلنا فخر بكوننا المشغلين لأنجح امتياز في المملكة لأكبر شركة أطعمة بالعالم من حيث عدد الفروع، ونفخر أيضاً بجهود مجموعة شركات الوكلاء الفرعيين الـ 16 والتي تم تطويرها خلال الـ 27 عاماً الماضية".

هذا وتسعى "صب واى السعودية" للوصول إلى 240 فرعاً بنهاية عام 2021، وهي فروع منتشرة وتخدم كافة مناطق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صب واى السعودية" تحتفل بوصول عدد فروعها إلى 200 فرع
سبق

افتتحت شركة "شامل للأطعمة المحدودة"، الوكيل الرئيس لمطاعم "صب واى" بالسعودية، بافتتاح الفرع رقم 200 في الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2020 في مدينة الملك سعود الطبية.

ومن المعروف أن مطاعم "صب واى" العالمية، هي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم، حيث يزيد عدد فروعها عن 38 ألف فرع، منتشرة في أكثر من 105 دول موجودة في ست قارات.

وقد حصلت شركة "شامل للأطعمة" على حق تمثيل علامة "صب واى" التجارية في المملكة العربية السعودية في يناير 1992.

ومنذ هذا التاريخ؛ تمكنت الشركة من تطوير نظام فعَّال لمنح امتياز مطاعم "صب واى" بالمملكة، تمكنت من خلاله من ترسيخ العلامة التجارية لشركة "صب واى" في السعودية كواحدة من أنجح العلامات الموجودة في مجال مطاعم الوجبات السريعة في المملكة.

وقد بدأت هذه المسيرة الناجحة في يناير من عام 1993 عندما قامت "شامل" بافتتاح أول فرع لـ"صب واى" بشارع العليا. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في أول سبع سنوات؛ إلا أنها تمكنت من أن تصبح من الرواد في قطاع مطاعم الوجبات السريعة، واستطاعت أن تحقق سجلات نجاح هائلة، حصلت بفضلها على العديد من الجوائز من قبل "صب واى" العالمية.

وقد تم اعتبار "صب واى السعودية" من أفضل مطاعم "صب واى" المتواجدة بأكثر من 105 دول حول العالم، كما أن شركة "شامل" تعتبر عنوانًا لأنجح نظام منح امتياز تجاري بالسعودية.

ورغم أزمة جائحة "كوفيد-19" إلا أن "صب واى السعودية" تمكنت من افتتاح 20 فرعاً جديداً قبل نهاية عام 2020.

وجاء هذا النمو والتوسع في انتشار مطاعم "صب واى السعودية" استجابةً للطلب المتزايد على الأطعمة الطازجة في السعودية من قبل كثير من الزبائن الذين يرغبون في إتاحة الفرصة لهم بصنع شطائرهم طبقاً لرغباتهم، وما يفضلونه من مكونات وإضافات، وبالتحكم أيضاً بالسعرات الحرارية من خلال اختيار المكونات قليلة السعرات الحرارية، وكذلك اختيار النوع المفضل لهم من الخبز الطازج الذي يتم خبزه على مدار اليوم في مطاعم "صب واى".

وقال محسن موسى أديب، الرئيس التنفيذي لشركة "شامل للأطعمة المحدودة": "كلنا فخر بكوننا المشغلين لأنجح امتياز في المملكة لأكبر شركة أطعمة بالعالم من حيث عدد الفروع، ونفخر أيضاً بجهود مجموعة شركات الوكلاء الفرعيين الـ 16 والتي تم تطويرها خلال الـ 27 عاماً الماضية".

هذا وتسعى "صب واى السعودية" للوصول إلى 240 فرعاً بنهاية عام 2021، وهي فروع منتشرة وتخدم كافة مناطق السعودية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
04:54 PM

"صب واى السعودية" تحتفل بوصول عدد فروعها إلى 200 فرع

"شامل للأطعمة المحدودة" استطاعت التغلب على أزمة الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت شركة "شامل للأطعمة المحدودة"، الوكيل الرئيس لمطاعم "صب واى" بالسعودية، بافتتاح الفرع رقم 200 في الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 2020 في مدينة الملك سعود الطبية.

ومن المعروف أن مطاعم "صب واى" العالمية، هي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم، حيث يزيد عدد فروعها عن 38 ألف فرع، منتشرة في أكثر من 105 دول موجودة في ست قارات.

وقد حصلت شركة "شامل للأطعمة" على حق تمثيل علامة "صب واى" التجارية في المملكة العربية السعودية في يناير 1992.

ومنذ هذا التاريخ؛ تمكنت الشركة من تطوير نظام فعَّال لمنح امتياز مطاعم "صب واى" بالمملكة، تمكنت من خلاله من ترسيخ العلامة التجارية لشركة "صب واى" في السعودية كواحدة من أنجح العلامات الموجودة في مجال مطاعم الوجبات السريعة في المملكة.

وقد بدأت هذه المسيرة الناجحة في يناير من عام 1993 عندما قامت "شامل" بافتتاح أول فرع لـ"صب واى" بشارع العليا. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في أول سبع سنوات؛ إلا أنها تمكنت من أن تصبح من الرواد في قطاع مطاعم الوجبات السريعة، واستطاعت أن تحقق سجلات نجاح هائلة، حصلت بفضلها على العديد من الجوائز من قبل "صب واى" العالمية.

وقد تم اعتبار "صب واى السعودية" من أفضل مطاعم "صب واى" المتواجدة بأكثر من 105 دول حول العالم، كما أن شركة "شامل" تعتبر عنوانًا لأنجح نظام منح امتياز تجاري بالسعودية.

ورغم أزمة جائحة "كوفيد-19" إلا أن "صب واى السعودية" تمكنت من افتتاح 20 فرعاً جديداً قبل نهاية عام 2020.

وجاء هذا النمو والتوسع في انتشار مطاعم "صب واى السعودية" استجابةً للطلب المتزايد على الأطعمة الطازجة في السعودية من قبل كثير من الزبائن الذين يرغبون في إتاحة الفرصة لهم بصنع شطائرهم طبقاً لرغباتهم، وما يفضلونه من مكونات وإضافات، وبالتحكم أيضاً بالسعرات الحرارية من خلال اختيار المكونات قليلة السعرات الحرارية، وكذلك اختيار النوع المفضل لهم من الخبز الطازج الذي يتم خبزه على مدار اليوم في مطاعم "صب واى".

وقال محسن موسى أديب، الرئيس التنفيذي لشركة "شامل للأطعمة المحدودة": "كلنا فخر بكوننا المشغلين لأنجح امتياز في المملكة لأكبر شركة أطعمة بالعالم من حيث عدد الفروع، ونفخر أيضاً بجهود مجموعة شركات الوكلاء الفرعيين الـ 16 والتي تم تطويرها خلال الـ 27 عاماً الماضية".

هذا وتسعى "صب واى السعودية" للوصول إلى 240 فرعاً بنهاية عام 2021، وهي فروع منتشرة وتخدم كافة مناطق السعودية.

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