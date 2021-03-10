كاوست وبنك ساب يعلنان أسماء الفائزين في العرض السنوي لبرنامج مسرعة "تقدم"

11 شركة ناشئة مبتكرة تحصل على جوائز بقيمة 375 ألف ريال سعودي

أعلنت اليوم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، الفائزين في العرض السنوي لبرنامج مسرعة "تقدم" للأعمال والمشاريع الناشئة، الذي تنافس فيه 76 مؤسسًا ورائد أعمال من 37 شركة ناشئة، 45 في المئة منهم من النساء؛ للحصول على جوائز مالية تزيد على أربعة ملايين ريال سعودي في صورة تمويل بدون حقوق ملكية، وذلك خلال حدث افتراضي أقامته الجامعة اليوم. وبلغ عدد الحضور 4200 شخص، قاموا بالتصويت لجائزة "اختيار الجمهور" التي بلغت قيمتها 375 ألف ريال سعودي.

وقال الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست: "قام خريجو برنامج مسرعة (تقدم) للأعمال والمشاريع الناشئة لعام 2020 بعمل رائع جدًّا. وعلى الرغم من اختيار 11 شركة ناشئة للفوز بتمويل إضافي إلا أن جميع الشركات المشاركة فائزة؛ إذ قدمت اليوم منتجات وأفكارًا ذات جودة عالية، عكست مدى التطور المذهل لنظام ريادة الأعمال السعودي في كاوست". وأضاف: "نحن فخورون جدًّا بالمستوى الذي وصلنا إليه".

وشملت دفعة خريجي 2020 من مسرعة "تقدم" شركات ناشئة من مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والتقنية الطبية، والتقنية التعليمية، والتقنية المالية. وقدمت كل شركة عروضًا افتراضية، مدتها ثلاث دقائق، طرحت من خلالها فكرة مشروعها على لجنة تحكيم مرموقة، ونخبة رفيعة من المستثمرين المحليين والدوليين.

والشركات الناشئة الفائزة هي:

• الغورو: منصة تعليمية تربط بين الطلاب والمعلمين المؤهلين من خلال تطبيق على الجوال.

• جليسة: تطبيق يجمع بين الآباء والأمهات وجليسات أطفال موثقات ومعتمدات.

• لوجيسكا: نظام إدارة مستودعات للشركات الناشئة والصغيرة.

• بوليمرون: شركة مصنعة لمواد بوليمرية صديقة للبيئة.

• رائد: تطبيق تعليمي يسرد قصص الأطفال في مرحلة الابتدائي.

• ثمار: سوق للتمويل عبر الإنترنت، يربط بين الشركات الصغيرة والمستثمرين، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• يداوي: خدمات صحية عبر الإنترنت، يجمع بين المرضى والأطباء.

• يوفيرا: جهاز لحفظ وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية الطازجة.

• وثاق: منصة تقنية مالية لإدارة وتوزيع الأوراق المالية.

• وايت هلمت: منصة إدارة ومراقبة عمليات مشاريع البناء عن بُعد.

• الفائز بجائزة اختيار الجمهور: تميز، منصة تعليمية عبر الإنترنت لمساعدة الطلاب على اجتياز اختبارات الكفاءة الموحدة.

وبرنامج مسرعة "تقدم" للأعمال والمشاريع الناشئة هو برنامج تدريبي، مدته ستة أشهر، يقام في الحرم الجامعي لكاوست، برعاية مشتركة من البنك السعودي البريطاني (ساب)، ويهدف لتطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية.

الجدير بالذكر أن دفعة البرنامج لعام 2020 تميزت بالمنافسة الشديدة؛ إذ تم قبول 59 شركة ناشئة فقط من أصل 561 شركة تقدمت بالمشاركة، كما حصلت بعض الفرق المختارة على دعم بقيمة 150.000 ريال سعودي في شكل منح تمويل بدون حقوق ملكية لمساعدتها على تسريع عملياتها، وتنمية أعمالها، وتوسيع طاقمها.

وقد تم الآن فتح باب القبول للمتقدمين لدفعة 2021 لبرنامج مسرعة "تقدم" للأعمال والمشاريع الناشئة. ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 10 إبريل 2021؛ لذا نهيب بالشركات الناشئة المهتمة لسرعة التقدم والمشاركة بالبرنامج من خلال الرابط https://taqadam.kaust.edu. كما يُسمح لجميع المؤسسين ورواد الأعمال المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بالتقدم للمشاركة بالبرنامج".

وستتلقى الشركات الناشئة المقبولة مبلغ 150.000 ريال سعودي بصورة تمويل بدون ملكية لتنمية أعمالها، وسيتم ربط المؤسسين بالموجهين والخبراء والقادة في مجال الشركات الناشئة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البرامج التدريبية والإرشادية، وورش العمل، والوصول إلى المرافق والمختبرات المتطورة في الجامعة؛ كي يصبحوا جزءًا من مجتمع الشركات الناشئة الرائد في السعودية.

وفي عام 2016 أبرمت كاوست شراكة مع بنك ساب لإطلاق أول برنامج لمسرعة الأعمال الناشئة "تقدم" لدعم رواد الأعمال في اتخاذ الخطوة الأولى نحو تأسيس شركة ناشئة، وتم تخريج 126 شركة ناشئة، وتقديم منح للشركات الناشئة، تصل لأكثر من 16 مليون ريال سعودي. ‏