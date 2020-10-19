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وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا

رئيس أركان الجيش نعاه وقدَّم التعازي والمواساة لأسرته

توفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، الفريق فاضل عباس مهدي، أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش العراقي.

وتفصيلاً، قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى، وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا"، وفق ما نقله موقع "آر تي".

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وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا
سبق

توفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، الفريق فاضل عباس مهدي، أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش العراقي.

وتفصيلاً، قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى، وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا"، وفق ما نقله موقع "آر تي".

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:18 AM

وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا

رئيس أركان الجيش نعاه وقدَّم التعازي والمواساة لأسرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، الفريق فاضل عباس مهدي، أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش العراقي.

وتفصيلاً، قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى، وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا"، وفق ما نقله موقع "آر تي".

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