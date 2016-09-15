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المرور يحدد المركبات المعفى ركابها من ربط حزام الأمان.. تعرف عليها

كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.

وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.

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المرور يحدد المركبات المعفى ركابها من ربط حزام الأمان.. تعرف عليها
سبق

كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.

وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
11:09 PM

المرور يحدد المركبات المعفى ركابها من ربط حزام الأمان.. تعرف عليها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
41
156,564

كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.

وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.

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