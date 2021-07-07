النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

المدرب الوطني "المحمدي": أهدي كأس العرب لولاة الأمر.. وهؤلاء الرجال خلف "المنجز"

بعد الإنجاز العربي الذي حقّقه مع "الأخضر"

قدّم مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بلقب بطولة كأس العرب بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال "المحمدي": الحمد لله على واسع فضله وكرمه على تحقيق كأس العرب لمنتخبات الشباب، بطولة قوية وجميلة جمعتنا مع أشقائنا في أرض مصر الحبيبة، وأهدي هذا المنجز لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولكل الشعب السعودي العظيم".

وزاد "المحمدي": كما أقدّم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ولكل الأعضاء على الدعم والاهتمام والوقوف خلفنا، والشكر موصول للمشرف العام على المنتخبات الدكتور خالد المقرن الذي وقف معنا لحظة بلحظة خلف هذا المنجز".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي حقق اللقب العربي للمرة الثانية في مسيرته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المدرب الوطني "المحمدي": أهدي كأس العرب لولاة الأمر.. وهؤلاء الرجال خلف "المنجز"
سبق

قدّم مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بلقب بطولة كأس العرب بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال "المحمدي": الحمد لله على واسع فضله وكرمه على تحقيق كأس العرب لمنتخبات الشباب، بطولة قوية وجميلة جمعتنا مع أشقائنا في أرض مصر الحبيبة، وأهدي هذا المنجز لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولكل الشعب السعودي العظيم".

وزاد "المحمدي": كما أقدّم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ولكل الأعضاء على الدعم والاهتمام والوقوف خلفنا، والشكر موصول للمشرف العام على المنتخبات الدكتور خالد المقرن الذي وقف معنا لحظة بلحظة خلف هذا المنجز".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي حقق اللقب العربي للمرة الثانية في مسيرته.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
03:36 PM

المدرب الوطني "المحمدي": أهدي كأس العرب لولاة الأمر.. وهؤلاء الرجال خلف "المنجز"

بعد الإنجاز العربي الذي حقّقه مع "الأخضر"

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,529

قدّم مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بلقب بطولة كأس العرب بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال "المحمدي": الحمد لله على واسع فضله وكرمه على تحقيق كأس العرب لمنتخبات الشباب، بطولة قوية وجميلة جمعتنا مع أشقائنا في أرض مصر الحبيبة، وأهدي هذا المنجز لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولكل الشعب السعودي العظيم".

وزاد "المحمدي": كما أقدّم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ولكل الأعضاء على الدعم والاهتمام والوقوف خلفنا، والشكر موصول للمشرف العام على المنتخبات الدكتور خالد المقرن الذي وقف معنا لحظة بلحظة خلف هذا المنجز".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي حقق اللقب العربي للمرة الثانية في مسيرته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة