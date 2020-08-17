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بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"

تتمتع بمزايا فريدة

الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"
سبق

الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:08 PM

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"

تتمتع بمزايا فريدة

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,289

الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

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