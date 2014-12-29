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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر.. 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت

قال عضو مجلس النواب المصري: إن 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت منذ بدايته وحتى الآن.

وطبقاً لصحيفة "الشروق" المصرية، قال النائب طارق الخولى: إن هذا الرقم من الوفيات لم يشهده البرلمان المصري من قبل عبر تاريخه.

آخر هؤلاء النواب فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز ضمن القائمة الوطنية بالدقهلية 2020 قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، الذى وافته المنية اليوم.

ونعى اللواء أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فتي قائلًا: أنعى صديقي المحترم الخلوق النائب فوزى فتي، لقد عملنا سويًّا لخدمة الوطن، ويشهد الله أنك عملت بجهد وإخلاص وأنك لم تتأخر في طلب لخدمة الدائرة... فقدنا الصديق والأخ".

وفى أكتوبر 2020 توفيت النائبة مني منير عن الجيزة، ويوم 2 نوفمبر توفي النائب محمد سعد تمراز، إثر وعكة صحية.

مجلس النواب المصري

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مصر.. 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت
سبق

قال عضو مجلس النواب المصري: إن 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت منذ بدايته وحتى الآن.

وطبقاً لصحيفة "الشروق" المصرية، قال النائب طارق الخولى: إن هذا الرقم من الوفيات لم يشهده البرلمان المصري من قبل عبر تاريخه.

آخر هؤلاء النواب فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز ضمن القائمة الوطنية بالدقهلية 2020 قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، الذى وافته المنية اليوم.

ونعى اللواء أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فتي قائلًا: أنعى صديقي المحترم الخلوق النائب فوزى فتي، لقد عملنا سويًّا لخدمة الوطن، ويشهد الله أنك عملت بجهد وإخلاص وأنك لم تتأخر في طلب لخدمة الدائرة... فقدنا الصديق والأخ".

وفى أكتوبر 2020 توفيت النائبة مني منير عن الجيزة، ويوم 2 نوفمبر توفي النائب محمد سعد تمراز، إثر وعكة صحية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:56 PM

مصر.. 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو مجلس النواب المصري: إن 16 نائبًا عن مجلس النواب الحالي غيبهم الموت منذ بدايته وحتى الآن.

وطبقاً لصحيفة "الشروق" المصرية، قال النائب طارق الخولى: إن هذا الرقم من الوفيات لم يشهده البرلمان المصري من قبل عبر تاريخه.

آخر هؤلاء النواب فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز ضمن القائمة الوطنية بالدقهلية 2020 قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، الذى وافته المنية اليوم.

ونعى اللواء أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فتي قائلًا: أنعى صديقي المحترم الخلوق النائب فوزى فتي، لقد عملنا سويًّا لخدمة الوطن، ويشهد الله أنك عملت بجهد وإخلاص وأنك لم تتأخر في طلب لخدمة الدائرة... فقدنا الصديق والأخ".

وفى أكتوبر 2020 توفيت النائبة مني منير عن الجيزة، ويوم 2 نوفمبر توفي النائب محمد سعد تمراز، إثر وعكة صحية.

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