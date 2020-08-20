وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت تونس ارتفاعًا لافتًا في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يوميًّا خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصًا.
وتَبَعًا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18%، وتراجع النمو الاقتصادي بـ21.6%، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت تونس ارتفاعًا لافتًا في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يوميًّا خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصًا.
وتَبَعًا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18%، وتراجع النمو الاقتصادي بـ21.6%، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن المعهد الوطني للإحصاء.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:58 AM
تونس تُطَوّر لقاحًا ضد كورونا بـ"تلقيح الحمض النووي"
تزامنًا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات وتسجيل أرقام مرتفعة
وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت تونس ارتفاعًا لافتًا في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يوميًّا خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصًا.
وتَبَعًا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18%، وتراجع النمو الاقتصادي بـ21.6%، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن المعهد الوطني للإحصاء.