أحد ملّاك الإبل الشقح: دعم القيادة أوصل "مهرجان عبد العزيز" للعالمية

لجنة التحكيم تعلن نتائج الحمر والشقح الدق في الصياهد

استعرضت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بالصياهد، صباح اليوم الأحد، برئاسة الأمير خالد بن سلمان، فرديات الحمر والشقح المشاركة.

وأعلنت اللجنة، في وقت لاحق النتائج؛ حيث حصل على المركز الأول بـ"الحمر" عبد الله العصيمي، و"الشقح" بندر بن جخدب.

وقال أحد ملاك الإبل الشقح، الفائز بالمركز الثالث في فردي الشقح دق، إبراهيم المهيدب: إن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعد أهم كرنفال في العالم، بدعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل -حفظهما الله-.

وأضاف إبراهيم المهيدب: "المشاركة في المهرجان تعدّ فرصة لجميع محبّي الإبل والمستثمرين فيها، للحصول على جوائز الملك عبد العزيز وسيف الملك وشلفا ولي العهد.. وكل الجوائز تعد وسامًا على الصدور".

وشكر "المهيدب"، رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على إخراج هذا الكرنفال المحلي والخليجي والعالمي بهذه الصورة المثلى التي يفتخر بها أمام العالم.