"القاضي" يتوج فريق ليمان بكأس نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة

تنظم البطولة كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"

توّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي فريق ليمان الصربي بكأس نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، التي اُختتمت، اليوم السبت، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، في البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وبمشاركة 12 فريقًا عالميًا، حيث تأتي إقامة هذه البطولة كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"، وتستضيفها المملكة للمرة الثالثة.



وجرت مراسم التتويج بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ورئيس قسم فعاليات لعبة 3x3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقانيسو سيرانيو.



وجاء تتويج فريق ليمان الصربي باللقب بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق غاغارين الروسي بنتيجة 21 - 14، حيث حصل الفائز باللقب على مبلغ 60 ألف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 40 ألف دولار.