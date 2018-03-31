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أمير تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نوّه بالعناية والاهتمام المباشر من خادم الحرمين بصحة المواطنين والمقيمين

تلقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وجاء ذلك خلال تفقده، اليوم، مركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة.

ونوه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه، وأن المملكة رائدة في كل خطوة اتخذتها في هذه الجائحة، ونجد ولله الحمد أن نسب من تلقى التطعيم وأخذ اللقاح في ارتفاع.

وأثنى أمير منطقة على ما يضمه المركز وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير وكل العاملين من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات في كل أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً، وإنني سعيد جداً أن ألتقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقوم بالعمل في هذا المركز وهذا شيء مفرح، وأنا فخور به وأتفاخر بهم.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وجاء ذلك خلال تفقده، اليوم، مركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة.

ونوه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه، وأن المملكة رائدة في كل خطوة اتخذتها في هذه الجائحة، ونجد ولله الحمد أن نسب من تلقى التطعيم وأخذ اللقاح في ارتفاع.

وأثنى أمير منطقة على ما يضمه المركز وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير وكل العاملين من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات في كل أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً، وإنني سعيد جداً أن ألتقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقوم بالعمل في هذا المركز وهذا شيء مفرح، وأنا فخور به وأتفاخر بهم.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:03 PM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
05:39 PM

أمير تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نوّه بالعناية والاهتمام المباشر من خادم الحرمين بصحة المواطنين والمقيمين

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نواف الغضوري - تبوك
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تلقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وجاء ذلك خلال تفقده، اليوم، مركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة.

ونوه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه، وأن المملكة رائدة في كل خطوة اتخذتها في هذه الجائحة، ونجد ولله الحمد أن نسب من تلقى التطعيم وأخذ اللقاح في ارتفاع.

وأثنى أمير منطقة على ما يضمه المركز وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير وكل العاملين من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات في كل أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً، وإنني سعيد جداً أن ألتقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقوم بالعمل في هذا المركز وهذا شيء مفرح، وأنا فخور به وأتفاخر بهم.

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