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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من برلين.. سيارة تصطدم ببوابة مقر "ميركل" وهذا ما كُتب عليها

العشرات من رجال الشرطة احتشدوا بالموقع ولم تَرِد تقارير عن إصابات

قال شاهد عيان إن سيارة اصطدمت ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تتفقد سيارة عند البوابة مكتوب عليها عبارة "أوقفوا سياسة العولمة" باللون الأبيض على جانبها الأيمن.

وأظهرت صور أخرى عبارة "لعنة قتلة الأطفال وكبار السن" مكتوبة على الجانب الآخر من السيارة.

واحتشد العشرات من رجال الشرطة، كما وصلت سيارة إطفاء إلى الموقع، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت الشرطة الألمانية -في وقت لاحق- أنها اعتقلت سائق السيارة، وأكدت أنها حاليًا لا تشتبه بأن الحادث هو "هجوم".

وكان من المقرر أن تستضيف ميركل مؤتمرًا بالفيديو لرؤساء وزراء الدولة الألمانية صباح الأربعاء؛ حيث كان من المقرر مناقشة تمديد إغلاق فيروس كورونا وخطوات أخرى لمكافحة الوباء.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن قتل متشددون ثمانية أشخاص في باريس ونيس وفيينا في الأسابيع الأخيرة. وحددت الشرطة السويسرية، الثلاثاء، امرأة سويسرية قامت بطعن ضحية في رقبتها، وجذبت أخرى من حلقها في متجر في لوغانو؛ باعتبارها "جهادية معروفة".

برلين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

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شاهد من برلين.. سيارة تصطدم ببوابة مقر "ميركل" وهذا ما كُتب عليها
سبق

قال شاهد عيان إن سيارة اصطدمت ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تتفقد سيارة عند البوابة مكتوب عليها عبارة "أوقفوا سياسة العولمة" باللون الأبيض على جانبها الأيمن.

وأظهرت صور أخرى عبارة "لعنة قتلة الأطفال وكبار السن" مكتوبة على الجانب الآخر من السيارة.

واحتشد العشرات من رجال الشرطة، كما وصلت سيارة إطفاء إلى الموقع، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت الشرطة الألمانية -في وقت لاحق- أنها اعتقلت سائق السيارة، وأكدت أنها حاليًا لا تشتبه بأن الحادث هو "هجوم".

وكان من المقرر أن تستضيف ميركل مؤتمرًا بالفيديو لرؤساء وزراء الدولة الألمانية صباح الأربعاء؛ حيث كان من المقرر مناقشة تمديد إغلاق فيروس كورونا وخطوات أخرى لمكافحة الوباء.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن قتل متشددون ثمانية أشخاص في باريس ونيس وفيينا في الأسابيع الأخيرة. وحددت الشرطة السويسرية، الثلاثاء، امرأة سويسرية قامت بطعن ضحية في رقبتها، وجذبت أخرى من حلقها في متجر في لوغانو؛ باعتبارها "جهادية معروفة".

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:23 PM

شاهد من برلين.. سيارة تصطدم ببوابة مقر "ميركل" وهذا ما كُتب عليها

العشرات من رجال الشرطة احتشدوا بالموقع ولم تَرِد تقارير عن إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال شاهد عيان إن سيارة اصطدمت ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تتفقد سيارة عند البوابة مكتوب عليها عبارة "أوقفوا سياسة العولمة" باللون الأبيض على جانبها الأيمن.

وأظهرت صور أخرى عبارة "لعنة قتلة الأطفال وكبار السن" مكتوبة على الجانب الآخر من السيارة.

واحتشد العشرات من رجال الشرطة، كما وصلت سيارة إطفاء إلى الموقع، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت الشرطة الألمانية -في وقت لاحق- أنها اعتقلت سائق السيارة، وأكدت أنها حاليًا لا تشتبه بأن الحادث هو "هجوم".

وكان من المقرر أن تستضيف ميركل مؤتمرًا بالفيديو لرؤساء وزراء الدولة الألمانية صباح الأربعاء؛ حيث كان من المقرر مناقشة تمديد إغلاق فيروس كورونا وخطوات أخرى لمكافحة الوباء.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن قتل متشددون ثمانية أشخاص في باريس ونيس وفيينا في الأسابيع الأخيرة. وحددت الشرطة السويسرية، الثلاثاء، امرأة سويسرية قامت بطعن ضحية في رقبتها، وجذبت أخرى من حلقها في متجر في لوغانو؛ باعتبارها "جهادية معروفة".

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