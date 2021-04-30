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كم ممارسًا صحيًّا محصنًا بمراكز لقاحات مكة؟ هنا الإجابة بالأرقام والنسبة

فيما احتلت المنطقة المرتبة الثامنة بين مدن ومحافظات المملكة في التطعيم

بلغ إجمالي عدد الممارسين الصحيين المحصَّنين العاملين في مراكز اللقاحات، وعددها 21 مركزًا، بمنطقة مكة المكرمة: 237 محصنًا من بين 925 ممارسًا صحيًّا يعملون بمراكز اللقاحات.

واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثامنة بين مدن ومحافظات المملكة في ترتيب تطعيم الممارسين الصحيين.

وبلغ إجمالي الممارسين الصحيين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 925 ممارسًا صحيًّا، وفق جدول تطعيم الممارسين الصحيين على مستوى المملكة الصادر بتاريخ 27 / 4 / 2021م .

فيما بلغت نسبة الممارسين الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل 88%، بينما بلغ عدد الممارسين الحاصلين على الجرعة الأولى فقط 575 ممارسًا صحيًّا.

وبلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي الممارسين العاملين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 62%، مقابل 26% هي نسبة المحصنين، وعددهم 237 ممارسًا صحيًّا.

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كم ممارسًا صحيًّا محصنًا بمراكز لقاحات مكة؟ هنا الإجابة بالأرقام والنسبة
سبق

بلغ إجمالي عدد الممارسين الصحيين المحصَّنين العاملين في مراكز اللقاحات، وعددها 21 مركزًا، بمنطقة مكة المكرمة: 237 محصنًا من بين 925 ممارسًا صحيًّا يعملون بمراكز اللقاحات.

واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثامنة بين مدن ومحافظات المملكة في ترتيب تطعيم الممارسين الصحيين.

وبلغ إجمالي الممارسين الصحيين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 925 ممارسًا صحيًّا، وفق جدول تطعيم الممارسين الصحيين على مستوى المملكة الصادر بتاريخ 27 / 4 / 2021م .

فيما بلغت نسبة الممارسين الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل 88%، بينما بلغ عدد الممارسين الحاصلين على الجرعة الأولى فقط 575 ممارسًا صحيًّا.

وبلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي الممارسين العاملين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 62%، مقابل 26% هي نسبة المحصنين، وعددهم 237 ممارسًا صحيًّا.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
11:06 PM

كم ممارسًا صحيًّا محصنًا بمراكز لقاحات مكة؟ هنا الإجابة بالأرقام والنسبة

فيما احتلت المنطقة المرتبة الثامنة بين مدن ومحافظات المملكة في التطعيم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
4,241

بلغ إجمالي عدد الممارسين الصحيين المحصَّنين العاملين في مراكز اللقاحات، وعددها 21 مركزًا، بمنطقة مكة المكرمة: 237 محصنًا من بين 925 ممارسًا صحيًّا يعملون بمراكز اللقاحات.

واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثامنة بين مدن ومحافظات المملكة في ترتيب تطعيم الممارسين الصحيين.

وبلغ إجمالي الممارسين الصحيين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 925 ممارسًا صحيًّا، وفق جدول تطعيم الممارسين الصحيين على مستوى المملكة الصادر بتاريخ 27 / 4 / 2021م .

فيما بلغت نسبة الممارسين الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل 88%، بينما بلغ عدد الممارسين الحاصلين على الجرعة الأولى فقط 575 ممارسًا صحيًّا.

وبلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي الممارسين العاملين بمراكز اللقاحات بمنطقة مكة المكرمة 62%، مقابل 26% هي نسبة المحصنين، وعددهم 237 ممارسًا صحيًّا.

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