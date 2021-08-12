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أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورًا

دعتهم إلى استخدام الرحلات الجوية المتاحة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورًا.

ونشرت السفارة الأمريكية في كابول إشعارًا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت السفارة أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة.

وتواكب دعوة واشنطن لرعاياها استيلاء حركة طالبان على 10 ولايات أفغانية، واقترابها من العاصمة كابول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورًا
سبق

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورًا.

ونشرت السفارة الأمريكية في كابول إشعارًا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت السفارة أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة.

وتواكب دعوة واشنطن لرعاياها استيلاء حركة طالبان على 10 ولايات أفغانية، واقترابها من العاصمة كابول.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
07:44 PM

أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورًا

دعتهم إلى استخدام الرحلات الجوية المتاحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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283

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورًا.

ونشرت السفارة الأمريكية في كابول إشعارًا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت السفارة أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة.

وتواكب دعوة واشنطن لرعاياها استيلاء حركة طالبان على 10 ولايات أفغانية، واقترابها من العاصمة كابول.

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