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"المبادرات التحولية" عنوان.. "تخطيط الحرمين" تتابع تنفيذ 30 مشروعاً

من المواءمة والربط بالخطة إلى التحليل حتى يتم بدء التنفيذ وتحقيق الجودة

أشرفت وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات التابعة لـ"رئاسة شؤون الحرمين"، خلال العام المالي الماضي (2021)، على متابعة تنفيذ (30) مشروعاً نفّذه عددٌ من وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تأتي ضمن خطة الرئاسة للمبادرات التحولية التكاملية (2024) والتي من شأنها إبراز العمل القائم على تحقيق المبادرات والأهداف الإستراتيجية واستمراراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية.

وتقوم الوكالة على المشاريع ابتداءً من المواءمة وربطها بالخطة الإستراتيجية، ومن ثم العمل على توفير متطلبات المشروع وتحليل نطاق عملها إلى أن يتم بدء التنفيذ وتحقيق كامل مخرجات المشروع بالجودة المطلوبة والأهداف المرسومة، والمخطط الزمني، وذلك لمتابعة سير المشاريع والتأكد من نسبة تحقيقها.

وتعد وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية وكالة ممكنة لجميع الوكالات في الرئاسة، التي ستظهر نتائج أعمالها من خلال الخطة الإستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

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"المبادرات التحولية" عنوان.. "تخطيط الحرمين" تتابع تنفيذ 30 مشروعاً
سبق

أشرفت وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات التابعة لـ"رئاسة شؤون الحرمين"، خلال العام المالي الماضي (2021)، على متابعة تنفيذ (30) مشروعاً نفّذه عددٌ من وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تأتي ضمن خطة الرئاسة للمبادرات التحولية التكاملية (2024) والتي من شأنها إبراز العمل القائم على تحقيق المبادرات والأهداف الإستراتيجية واستمراراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية.

وتقوم الوكالة على المشاريع ابتداءً من المواءمة وربطها بالخطة الإستراتيجية، ومن ثم العمل على توفير متطلبات المشروع وتحليل نطاق عملها إلى أن يتم بدء التنفيذ وتحقيق كامل مخرجات المشروع بالجودة المطلوبة والأهداف المرسومة، والمخطط الزمني، وذلك لمتابعة سير المشاريع والتأكد من نسبة تحقيقها.

وتعد وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية وكالة ممكنة لجميع الوكالات في الرئاسة، التي ستظهر نتائج أعمالها من خلال الخطة الإستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:33 PM

"المبادرات التحولية" عنوان.. "تخطيط الحرمين" تتابع تنفيذ 30 مشروعاً

من المواءمة والربط بالخطة إلى التحليل حتى يتم بدء التنفيذ وتحقيق الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشرفت وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات التابعة لـ"رئاسة شؤون الحرمين"، خلال العام المالي الماضي (2021)، على متابعة تنفيذ (30) مشروعاً نفّذه عددٌ من وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تأتي ضمن خطة الرئاسة للمبادرات التحولية التكاملية (2024) والتي من شأنها إبراز العمل القائم على تحقيق المبادرات والأهداف الإستراتيجية واستمراراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية.

وتقوم الوكالة على المشاريع ابتداءً من المواءمة وربطها بالخطة الإستراتيجية، ومن ثم العمل على توفير متطلبات المشروع وتحليل نطاق عملها إلى أن يتم بدء التنفيذ وتحقيق كامل مخرجات المشروع بالجودة المطلوبة والأهداف المرسومة، والمخطط الزمني، وذلك لمتابعة سير المشاريع والتأكد من نسبة تحقيقها.

وتعد وكالة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية وكالة ممكنة لجميع الوكالات في الرئاسة، التي ستظهر نتائج أعمالها من خلال الخطة الإستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

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