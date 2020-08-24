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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2745 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 282888 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.

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"الصحة": تسجيل  1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2745 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 282888 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل  1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
26,141

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2745 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 282888 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.

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