مدير جامعة الملك خالد يزور ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص

اطلع على أهم المبادرات والمرافق بالمدرسة

زار مدير جامعة الملك خالد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب بمجلس المنطقة، ومديرو التعليم بمنطقة عسير، وأعضاء لجنة التعليم والثقافة والشباب، ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص، الحائزة على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، فئة الإدارة والمدرسة المتميزة في دورتها 23 على مستوى الخليج العربي.

جاء ذلك بناءً على توجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأت الزيارة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء للمدرسة، واطلع الضيوف على أهم المبادرات والمرافق بالمدرسة، حيث شملت الزيارة مركز التميز، ومركز البحث العلمي، ومصادر التعلم وغيرها.



وعبر مدير تعليم النماص، عمر بن هجاد الغامدي، عن بالغ سعادته بتوجيه أمير المنطقة واهتمامه بالتعليم والمبدعين في منطقة عسير.

وأضاف: لا يستغرب حرص القيادة على الإنسان والمكان والنهوض بهما إلى قمم الرقي والنماء، كما رحّب "الغامدي" بضيوف تعليم النماص، مثمناً حرصهم على الاستفادة من التجارب المميزة التي تصب في النهاية لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والرفع من مستواهم في بيئات تعليمية مناسبة.





وثمّن "الغامدي" لمنسوبي ثانوية الملك عبدالعزيز هذا الإنجاز. وصاحب هذه الزيارة مداخلة مباشرة عن بعد لأمين عام إدارات التعليم وجائزة التميز للتعليم الأستاذ الدكتور صالح النصار، حيث هنأ من خلالها المدرسة وتعليم النماص بهذا المنجز.

وأبان "الغامدي" أن التميز والإنجازات تتوالى في وطن الخير والرخاء، حيث تعمل كل الجهات والمؤسسات في ضوء رؤية الطموح والازدهار التي يقودها أميرنا الملهم وولي عهدنا الأمين؛ ليحلق بوطن العز والشموخ في سماء التقدم والتطور.