النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة

قال: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:08 AM

سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة

قال: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,471

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,084
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,584

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة