سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة

قال: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.