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‫متحدث "الصحة" لـ"سبق": لا مخاطر على من يحصلون على لقاح كورونا وهم مصابون بالفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.

وقال في ردّ على سؤال سبق في المؤتمر الصحفي اليوم: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن".

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‫متحدث "الصحة" لـ"سبق": لا مخاطر على من يحصلون على لقاح كورونا وهم مصابون بالفيروس
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.

وقال في ردّ على سؤال سبق في المؤتمر الصحفي اليوم: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن".

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:21 PM

‫متحدث "الصحة" لـ"سبق": لا مخاطر على من يحصلون على لقاح كورونا وهم مصابون بالفيروس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,074

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.

وقال في ردّ على سؤال سبق في المؤتمر الصحفي اليوم: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن".

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