توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.
توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل
تحدّ من مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.حائل الأرصاد حالة الطقس
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توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-28
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
02:21 PM
توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل
تحدّ من مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.
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