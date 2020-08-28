توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل

تحدّ من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏