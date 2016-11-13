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"الواصل": جهود نوعية ومساهمات للمملكة في نزع الألغام في اليمن

خلال مؤتمر الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليدية

أكّد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ضمنها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية.

وأوضح الواصل في كلمة المملكة خلال أعمال مؤتمر "الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف؛ أن مسألة نشر المتفجّرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع تعد أحد أخطر المسائل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مبينًا أن المملكة لديها جهود نوعية ومساهمات في نزع الألغام في اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن التقارير الدولية أفادت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أعدادًا هائلة من الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي، فتسببت في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين العزّل، وغالبيتهم من المسنّين والأطفال والنساء، إضافة إلى العاهات الدائمة التي سبّبتها لآلاف الأبرياء الآخرين، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة قامت في هذا الإطار بإنشاء مشروع "مسام" لنزع الألغام، والذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، ونجح المشروع حتى الآن في نزع ما يقارب الـ103,737 لغمًا في اليمن، وستواصل مساعيها في هذا الجانب.

نزع الألغام في اليمن سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة جنيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الواصل": جهود نوعية ومساهمات للمملكة في نزع الألغام في اليمن
سبق

أكّد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ضمنها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية.

وأوضح الواصل في كلمة المملكة خلال أعمال مؤتمر "الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف؛ أن مسألة نشر المتفجّرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع تعد أحد أخطر المسائل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مبينًا أن المملكة لديها جهود نوعية ومساهمات في نزع الألغام في اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن التقارير الدولية أفادت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أعدادًا هائلة من الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي، فتسببت في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين العزّل، وغالبيتهم من المسنّين والأطفال والنساء، إضافة إلى العاهات الدائمة التي سبّبتها لآلاف الأبرياء الآخرين، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة قامت في هذا الإطار بإنشاء مشروع "مسام" لنزع الألغام، والذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، ونجح المشروع حتى الآن في نزع ما يقارب الـ103,737 لغمًا في اليمن، وستواصل مساعيها في هذا الجانب.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:48 PM

"الواصل": جهود نوعية ومساهمات للمملكة في نزع الألغام في اليمن

خلال مؤتمر الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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أكّد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ضمنها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية.

وأوضح الواصل في كلمة المملكة خلال أعمال مؤتمر "الدول الأطراف السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف؛ أن مسألة نشر المتفجّرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع تعد أحد أخطر المسائل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مبينًا أن المملكة لديها جهود نوعية ومساهمات في نزع الألغام في اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن التقارير الدولية أفادت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية زرعت أعدادًا هائلة من الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي، فتسببت في حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين العزّل، وغالبيتهم من المسنّين والأطفال والنساء، إضافة إلى العاهات الدائمة التي سبّبتها لآلاف الأبرياء الآخرين، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة قامت في هذا الإطار بإنشاء مشروع "مسام" لنزع الألغام، والذي يعمل بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، ونجح المشروع حتى الآن في نزع ما يقارب الـ103,737 لغمًا في اليمن، وستواصل مساعيها في هذا الجانب.

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