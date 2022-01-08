جمعية "ألفة" تنظم عددًا من الدورات التدريبية والبرامج الأسرية خلال 2021

بمجالات مختلفة وشهادات معتمدة

نفّذت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع مركز "ألفة" للتدريب، عددًا من الدورات التدريبية والبرامج الأسرية والاجتماعية خلال عام 2021م.

وبلغ عدد الدورات والبرامج المنفذة 30 دورة وبرنامجًا، استفاد منها 3790 متدربًا ومتدربة في المجالات الأسرية والاجتماعية، وتطوير الذات، والمالية والإدارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "ألفة" الأسرية، مشعل بن عبدالله الشريع، أن الدورات التي تقدّمها الجمعية هي إحدى برامج التدريب المعتمدة للجمعية، وتأتي تحقيقًا لرسالة الجمعية الوقائية للاهتمام بالأسرة، وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع وتطوير الذات، ويمنح المركز للمشاركين شهادات معتمدة بعدد ساعات تدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجانًا.

وأشار "الشريع"، إلى أن الدورات تهدف للوقاية من الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية وإعداد ميزانية الأسرة، والمساعدة في تحقيق المشاريع الخاصة، إضافة إلى فن التعامل مع الذات ومهارات العرض والإلقاء وصناعة النجاح.