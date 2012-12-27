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طلبات التملك والزوّار.. "إحكام" تكشف إحصائيات أسبوعها الأول

فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من 117 ألفاً منذ انطلاق المنصة

كشفت منصة إحكام المتخصصة في تلقي طلبات تملك العقارات، عن إحصائيتها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها.

وبلغ عدد زوّار المنصة أكثر من مليونَي زائر، فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من 117 ألفاً، وبلغ عدد الطلبات القائمة أكثر من 61 ألف طلب.

وأكدت منصة إحكام أن عدد الطلبات المكتملة أكثر من 30 ألفاً.

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طلبات التملك والزوّار.. "إحكام" تكشف إحصائيات أسبوعها الأول
سبق

كشفت منصة إحكام المتخصصة في تلقي طلبات تملك العقارات، عن إحصائيتها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها.

وبلغ عدد زوّار المنصة أكثر من مليونَي زائر، فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من 117 ألفاً، وبلغ عدد الطلبات القائمة أكثر من 61 ألف طلب.

وأكدت منصة إحكام أن عدد الطلبات المكتملة أكثر من 30 ألفاً.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:42 PM

طلبات التملك والزوّار.. "إحكام" تكشف إحصائيات أسبوعها الأول

فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من 117 ألفاً منذ انطلاق المنصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,314

كشفت منصة إحكام المتخصصة في تلقي طلبات تملك العقارات، عن إحصائيتها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها.

وبلغ عدد زوّار المنصة أكثر من مليونَي زائر، فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من 117 ألفاً، وبلغ عدد الطلبات القائمة أكثر من 61 ألف طلب.

وأكدت منصة إحكام أن عدد الطلبات المكتملة أكثر من 30 ألفاً.

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