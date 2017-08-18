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السفارة في بيروت تقيم معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية.. غداً

تحت عنوان "شواهد نابضة".. وبرعاية "الحريري"

يرعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غداً الإثنين، الحفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن الحفل إقامة معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية– اللبنانية والذي يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" تحت عنوان "شواهد نابضة"، وذلك في بيت بيروت - السوديكو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في بيروت تقيم معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية.. غداً
سبق

يرعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غداً الإثنين، الحفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن الحفل إقامة معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية– اللبنانية والذي يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" تحت عنوان "شواهد نابضة"، وذلك في بيت بيروت - السوديكو.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:50 PM

السفارة في بيروت تقيم معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية.. غداً

تحت عنوان "شواهد نابضة".. وبرعاية "الحريري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيروت
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يرعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غداً الإثنين، الحفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن الحفل إقامة معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية– اللبنانية والذي يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" تحت عنوان "شواهد نابضة"، وذلك في بيت بيروت - السوديكو.

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