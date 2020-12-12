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"الجمارك السعودية" و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح"

ضمن خطة تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية للمستفيدين

أعلنت الجمارك السعودية، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، إطلاق خدمة تتبُّع الشحنات للأفراد والمخلّصين الجمركيين والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "فسح"، إضافة إلى تطبيق "فسح" عبر الهواتف الذكية؛ وذلك في إطار تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمستفيدين.

وتتميَّز الخدمة الجديدة بمزايا عدة، أبرزها إتاحتها الفرصة لتتبُّع الشحنات، والاطلاع على الرسوم التي تم تحصيلها في البيان الجمركي؛ وهذا بدوره يختصر كثيرًا من الجهد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركيون والأفراد في تتبُّع شحنات الصادر والوارد.

وقال أحمد الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هذه الخدمة الجديدة تأتي لتتبُّع الشحنات عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق "فسح" وموقعها الإلكتروني في إطار تطوير وتحديث منصة "فسح"، بجانب إتاحة المزيد من الشفافية للمخلّصين والمستوردين والأفراد في تتبع شحناتهم، ومعرفة المسار الجمركي لها.

وأضاف: "خدمة تتبُّع الشحنات من خلال الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني تأتي ضمن إطار سعي الجمارك السعودية، بالتعاون مع شركة (تبادل)، في ابتكار خدمات لوجستية مميزة لعملائهما، تصب جميعها في سلاسة وانسياب الشحنات الجمركية، وتسريع إنجاز الخدمات إلكترونيًّا؛ وهذا بدوره يسهم في تحوُّل السعودية إلى محور لوجستي إقليمي، يتميز بأعلى مستوى من الخدمات".

وتعد منصة "فسح" منظومة استيراد وتصدير متكاملة نسبة لعملها على رفع جودة الخدمات اللوجستية وتطويرها بشكل مستمر بالمنافذ الجمركية؛ إذ أحدثت المنصة نقلة نوعية في تيسير وتسريع واختصار الإجراءات الجمركية "إلكترونيًّا" بدلاً عن الورقي. وتخدم المنصة حاليًا ما يفوق 121 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين. ويقدر متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة بما يقارب 300 ألف عملية، كما تم تقليص وقت رحلة استلام الشحنات من 5 ساعات إلى 15 دقيقة.

الجمارك السعودية الجمارك منصة فسح الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا تبادل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك السعودية" و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح"
سبق

أعلنت الجمارك السعودية، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، إطلاق خدمة تتبُّع الشحنات للأفراد والمخلّصين الجمركيين والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "فسح"، إضافة إلى تطبيق "فسح" عبر الهواتف الذكية؛ وذلك في إطار تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمستفيدين.

وتتميَّز الخدمة الجديدة بمزايا عدة، أبرزها إتاحتها الفرصة لتتبُّع الشحنات، والاطلاع على الرسوم التي تم تحصيلها في البيان الجمركي؛ وهذا بدوره يختصر كثيرًا من الجهد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركيون والأفراد في تتبُّع شحنات الصادر والوارد.

وقال أحمد الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هذه الخدمة الجديدة تأتي لتتبُّع الشحنات عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق "فسح" وموقعها الإلكتروني في إطار تطوير وتحديث منصة "فسح"، بجانب إتاحة المزيد من الشفافية للمخلّصين والمستوردين والأفراد في تتبع شحناتهم، ومعرفة المسار الجمركي لها.

وأضاف: "خدمة تتبُّع الشحنات من خلال الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني تأتي ضمن إطار سعي الجمارك السعودية، بالتعاون مع شركة (تبادل)، في ابتكار خدمات لوجستية مميزة لعملائهما، تصب جميعها في سلاسة وانسياب الشحنات الجمركية، وتسريع إنجاز الخدمات إلكترونيًّا؛ وهذا بدوره يسهم في تحوُّل السعودية إلى محور لوجستي إقليمي، يتميز بأعلى مستوى من الخدمات".

وتعد منصة "فسح" منظومة استيراد وتصدير متكاملة نسبة لعملها على رفع جودة الخدمات اللوجستية وتطويرها بشكل مستمر بالمنافذ الجمركية؛ إذ أحدثت المنصة نقلة نوعية في تيسير وتسريع واختصار الإجراءات الجمركية "إلكترونيًّا" بدلاً عن الورقي. وتخدم المنصة حاليًا ما يفوق 121 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين. ويقدر متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة بما يقارب 300 ألف عملية، كما تم تقليص وقت رحلة استلام الشحنات من 5 ساعات إلى 15 دقيقة.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
08:58 PM

"الجمارك السعودية" و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح"

ضمن خطة تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية للمستفيدين

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عبدالله الراجحي - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، إطلاق خدمة تتبُّع الشحنات للأفراد والمخلّصين الجمركيين والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "فسح"، إضافة إلى تطبيق "فسح" عبر الهواتف الذكية؛ وذلك في إطار تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمستفيدين.

وتتميَّز الخدمة الجديدة بمزايا عدة، أبرزها إتاحتها الفرصة لتتبُّع الشحنات، والاطلاع على الرسوم التي تم تحصيلها في البيان الجمركي؛ وهذا بدوره يختصر كثيرًا من الجهد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركيون والأفراد في تتبُّع شحنات الصادر والوارد.

وقال أحمد الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هذه الخدمة الجديدة تأتي لتتبُّع الشحنات عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق "فسح" وموقعها الإلكتروني في إطار تطوير وتحديث منصة "فسح"، بجانب إتاحة المزيد من الشفافية للمخلّصين والمستوردين والأفراد في تتبع شحناتهم، ومعرفة المسار الجمركي لها.

وأضاف: "خدمة تتبُّع الشحنات من خلال الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني تأتي ضمن إطار سعي الجمارك السعودية، بالتعاون مع شركة (تبادل)، في ابتكار خدمات لوجستية مميزة لعملائهما، تصب جميعها في سلاسة وانسياب الشحنات الجمركية، وتسريع إنجاز الخدمات إلكترونيًّا؛ وهذا بدوره يسهم في تحوُّل السعودية إلى محور لوجستي إقليمي، يتميز بأعلى مستوى من الخدمات".

وتعد منصة "فسح" منظومة استيراد وتصدير متكاملة نسبة لعملها على رفع جودة الخدمات اللوجستية وتطويرها بشكل مستمر بالمنافذ الجمركية؛ إذ أحدثت المنصة نقلة نوعية في تيسير وتسريع واختصار الإجراءات الجمركية "إلكترونيًّا" بدلاً عن الورقي. وتخدم المنصة حاليًا ما يفوق 121 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين. ويقدر متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة بما يقارب 300 ألف عملية، كما تم تقليص وقت رحلة استلام الشحنات من 5 ساعات إلى 15 دقيقة.

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