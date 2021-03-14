أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

"الإسلامية" تغلق 3 مساجد في عدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا عبدالله العنزي سبق 2021-03-14 أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.



وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 04:13 PM

اخر تعديل 14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 07:23 PM

"الإسلامية" تغلق 3 مساجد في عدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا دعت للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله





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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.



وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.