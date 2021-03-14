النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسلامية" تغلق 3 مساجد في عدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا

دعت للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسلامية" تغلق 3 مساجد في عدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:13 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:23 PM

"الإسلامية" تغلق 3 مساجد في عدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا

دعت للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
637

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة