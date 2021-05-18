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الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

الرحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود – حفظه الله - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس -ولله الحمد-.

الهند فيروس كورونا الجديد وزارة الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة
سبق

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود – حفظه الله - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس -ولله الحمد-.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:44 AM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:51 AM

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

الرحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود – حفظه الله - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس -ولله الحمد-.

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