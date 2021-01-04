جمل سائب يتسبب في وفاة ٣ أشخاص وإصابة ١٦ آخرين في جهراء تيماء

فرق الدفاع المدني تولت عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين

تسبب جمل سائب على طريق مركز الجهراء - تيماء في وفاة ٣ حالات فضلاً عن وجود ٣٠ إصابة حيث تم نقل ١٦ إصابة وعلاج ١٤ بالموقع، وذلك بعد اصطدامه بحافلة كانت تسير في طريقها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء اليوم من الجهراء باتجاه محافظة تيماء.

حيث تم توجيه تسعة فرق إسعافية من الهلال الأحمر بمرافقة القيادة الميدانية وأربع فرق إسعافية من الصحة وبمشاركة من الدفاع المدني وعند وصول الفرق اتضح وجود ٣٠ إصابة، حيث تم نقل ١٦ إصابة وعلاج ١٤ إصابة بالموقع.

وأضاف: تولت فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود ثلاث حالات وفاة رحمهم الله.

ومن جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية بمرافقة القيادة الميدانية بالمنطقة وتم رفع حالة التأهب بمستشفى تيماء العام لاستقبال الحالات وتجهيز خطة الطوارئ بالمستشفى وتفعيل نقاط الفرز للحالات حيث تم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى تيماء العام.