لا تهاون.. إغلاق وتغريم 67 منشأة تجارية بمكة غير ملتزمة بالاحترازات

تكثيف عمل الفِرَق الميدانية والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 38 منشأة تجارية، وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ وذلك بمتابعة من قِبَل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف مباشر من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفِرَق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد "الزايدي" إغلاق 38 منشأة تجارية، وتغريم 29 منشأة أخرى لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تطهير 25 موقعًا، ومشاركة 85 مراقبًا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددًا على تكثيف الجولات الرقابية من قِبَل مراقبي البلديات على جميع المنشآت؛ وذلك حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا النظر إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها في فرض الغرامات على غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.