النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لا تهاون.. إغلاق وتغريم 67 منشأة تجارية بمكة غير ملتزمة بالاحترازات

تكثيف عمل الفِرَق الميدانية والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 38 منشأة تجارية، وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ وذلك بمتابعة من قِبَل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف مباشر من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفِرَق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد "الزايدي" إغلاق 38 منشأة تجارية، وتغريم 29 منشأة أخرى لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تطهير 25 موقعًا، ومشاركة 85 مراقبًا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددًا على تكثيف الجولات الرقابية من قِبَل مراقبي البلديات على جميع المنشآت؛ وذلك حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا النظر إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها في فرض الغرامات على غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لا تهاون.. إغلاق وتغريم 67 منشأة تجارية بمكة غير ملتزمة بالاحترازات
سبق

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 38 منشأة تجارية، وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ وذلك بمتابعة من قِبَل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف مباشر من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفِرَق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد "الزايدي" إغلاق 38 منشأة تجارية، وتغريم 29 منشأة أخرى لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تطهير 25 موقعًا، ومشاركة 85 مراقبًا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددًا على تكثيف الجولات الرقابية من قِبَل مراقبي البلديات على جميع المنشآت؛ وذلك حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا النظر إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها في فرض الغرامات على غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:58 PM

لا تهاون.. إغلاق وتغريم 67 منشأة تجارية بمكة غير ملتزمة بالاحترازات

تكثيف عمل الفِرَق الميدانية والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
558

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 38 منشأة تجارية، وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ وذلك بمتابعة من قِبَل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف مباشر من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفِرَق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد "الزايدي" إغلاق 38 منشأة تجارية، وتغريم 29 منشأة أخرى لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى تطهير 25 موقعًا، ومشاركة 85 مراقبًا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددًا على تكثيف الجولات الرقابية من قِبَل مراقبي البلديات على جميع المنشآت؛ وذلك حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا النظر إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها في فرض الغرامات على غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة