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التعليم.. "طلبة الابتدائية" يواصلون اختباراتهم لليوم الثاني

استكمالًا لعمليات القياس والتقويم المستمرة لرفع نواتج التعلم

تواصلت لليوم الثاني على التوالي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بُعد لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في جميع مناطق المملكة؛ وذلك عبر "منصة مدرستي" بدءًا من الساعة 3 حتى 5 عصرًا.

وتأتي هذه الاختبارات استكمالًا لعمليات القياس والتقويم التي نفذها المعلمون والمعلمات لطلابهم في الفصول الافتراضية لرفع نواتج التعلم؛ حيث تم تنفيذ أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات في "منصة مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم أهمية تفعيل أدوار المعلمين والمرشدين وقادة المدارس في تهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات عن بُعد، وتفعيل دور الإشراف الإلكتروني لمتابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم للطلاب والطالبات؛ وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن مواعيد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية؛ حيث سيتم إعلان نتائج أعمال السنة للطلاب والطالبات في الروضات والمرحلة الابتدائية 9 رمضان؛ على أن يتم رصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور، وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان؛ حيث ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية في 6 رمضان؛ وذلك من الساعة 12:30 ظهرًا عبر "منصة مدرستي"، كما تواصل إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات متابعة تنفيذ حصص المراجعة للمناهج الدراسية؛ وذلك لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك استمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

وزارة التعليم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعليم.. "طلبة الابتدائية" يواصلون اختباراتهم لليوم الثاني
سبق

تواصلت لليوم الثاني على التوالي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بُعد لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في جميع مناطق المملكة؛ وذلك عبر "منصة مدرستي" بدءًا من الساعة 3 حتى 5 عصرًا.

وتأتي هذه الاختبارات استكمالًا لعمليات القياس والتقويم التي نفذها المعلمون والمعلمات لطلابهم في الفصول الافتراضية لرفع نواتج التعلم؛ حيث تم تنفيذ أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات في "منصة مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم أهمية تفعيل أدوار المعلمين والمرشدين وقادة المدارس في تهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات عن بُعد، وتفعيل دور الإشراف الإلكتروني لمتابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم للطلاب والطالبات؛ وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن مواعيد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية؛ حيث سيتم إعلان نتائج أعمال السنة للطلاب والطالبات في الروضات والمرحلة الابتدائية 9 رمضان؛ على أن يتم رصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور، وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان؛ حيث ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية في 6 رمضان؛ وذلك من الساعة 12:30 ظهرًا عبر "منصة مدرستي"، كما تواصل إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات متابعة تنفيذ حصص المراجعة للمناهج الدراسية؛ وذلك لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك استمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
07:22 PM

التعليم.. "طلبة الابتدائية" يواصلون اختباراتهم لليوم الثاني

استكمالًا لعمليات القياس والتقويم المستمرة لرفع نواتج التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت لليوم الثاني على التوالي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بُعد لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في جميع مناطق المملكة؛ وذلك عبر "منصة مدرستي" بدءًا من الساعة 3 حتى 5 عصرًا.

وتأتي هذه الاختبارات استكمالًا لعمليات القياس والتقويم التي نفذها المعلمون والمعلمات لطلابهم في الفصول الافتراضية لرفع نواتج التعلم؛ حيث تم تنفيذ أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات في "منصة مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم أهمية تفعيل أدوار المعلمين والمرشدين وقادة المدارس في تهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات عن بُعد، وتفعيل دور الإشراف الإلكتروني لمتابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم للطلاب والطالبات؛ وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن مواعيد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية؛ حيث سيتم إعلان نتائج أعمال السنة للطلاب والطالبات في الروضات والمرحلة الابتدائية 9 رمضان؛ على أن يتم رصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور، وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان؛ حيث ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية في 6 رمضان؛ وذلك من الساعة 12:30 ظهرًا عبر "منصة مدرستي"، كما تواصل إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات متابعة تنفيذ حصص المراجعة للمناهج الدراسية؛ وذلك لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك استمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

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